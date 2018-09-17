Катастрофа МН-17: Россия распространяет новые "доказательства" [ Редактировать ]
Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. Об этом на брифинге заявил руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин, передают российские СМИ.
По словам Паршина, ракета была произведена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии, что удалось установить из номера ракеты. Он также отметил, что документация на эту ракету до сих пор хранится в Долгопрудном.
Паршин также отметил, что эта ракета для "Бука" была якобы отправлена в войсковую часть 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области. После распада СССР данное вооружение из Украины не выводилось. Он также уточнил, что имеет в виду 223-ю зенитно-ракетную бригаду.
Кроме того, на брифинге была обнародована запись телефонных разговоров якобы украинских военных, сделанную в 2016 году в Одесской области, которые обсуждают крушение Boeing.
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