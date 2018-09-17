Сотни туристов застряли в Египте на курорте [ Редактировать ]
Около 150 украинцев застряли на курорте в Хургаде и не могут вылететь из страны вторые сутки. В Киев должны были лететь рейсом BAY 2092 авиакомпании Bravo Airways туроператора JoinUp. Об этом пишет Gazeta.ua.
"В 6:30 загрузили багаж, а в 10:00 разгрузили. Нас вывели каким-то "черным" выходом. Заселили в ужасных условиях", - рассказал один из пассажиров рейса.
"Никакой информацией не располагаем. Нас 150 человек, многие с маленькими детьми. В 17:20 будет 2 суток, как задержали рейс. В Украине о задержании туроператоры вообще ничего не знают", - добавил он.
В компании JoinUp объяснили, что задержка произошла из-за технической неисправности самолета.
"Для того, чтобы его отремонтировать, надо было вызвать инженера из Киева. Всех туристов сразу же расселили в гостиницы, были предоставлены питание, напитки. На данный момент с самолетом все в порядке, туристов уже забрали из гостиниц, они готовятся к вылету в Украину", - отметили в пресс-службе туроператора.
В компании добавили, что пока не знают точного времени вылета, но туристы уже проходят регистрацию.
Ранее мы писали о том, что на отдыхе в Карпатах погибли туристы.
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