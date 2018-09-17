Ученые выяснили влияние мультфильмов на детей [ Редактировать ]
Ученые из Америки провели исследование и выяснили, как начинают себя вести дети после просмотра диснеевских мультиков.
Результаты исследования Джулии Голден и Дженнифер Уоллес Джейкоби из США были опубликованы в издании Le Figaro.
В исследовании приняли участие 31 девочка в возрасте от 3 до 5 лет во время различных игр. На детской площадке девочки вели себя как мальчики, а когда дело доходило до переодевания, то девочки одевались в костюмы диснеевских принцесс и их поведение менялось.
Девочки концентрировали свое внимание на собственной внешности, они тратили больше времени поиска одежды и аксессуаров. По данным ученых, сложилось впечатление, что красота - это их главный козырь и что материальные блага делают их еще красивее.
Также исследователи не рекомендуют полностью исключать мультфильмы из жизни детей. Все потому, что благодаря мультфильмам можно обсудить стереотипы и приучить детей к размышлению.
Ранее ученые выяснили, почему свои шаги звучат тише.
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