Катастрофа МН-17: в Украине ответили на обвинения России [ Редактировать ]
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в понедельник, 17 сентября, прокомментировал заявление Минобороны России об уничтожении Боинга Малайзийских авиалиний украинской ракетой.
Он отметил, что подобные заявления являются очередным неудачным фейком Кремля.
"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал Турчинов.
Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине.
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