Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в понедельник, 17 сентября, прокомментировал заявление Минобороны России об уничтожении Боинга Малайзийских авиалиний украинской ракетой.

Он отметил, что подобные заявления являются очередным неудачным фейком Кремля.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал Турчинов.

Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине.