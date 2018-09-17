Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник нарушил процедуру конкурсного отбора на руководящую должность в этот орган, и в дальнейшем оказывал давление на тех, кто пытался это доказать. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина, сообщают "Українські новини".

"Конкурс на должность директора НАБУ. Сытник подает на конкурс налоговую декларацию. Это обязательное условие. Декларация должна пройти проверку в Государственной фискальной службе. Когда он подал декларацию в комиссию, комиссия выявила нарушения. Надо было снова переделывать и вновь идти в ГФС, и получать рецензию на ту декларацию. В это время ГФС уже был отменен приказ о порядке проверки этой декларации. А нового не было. То есть ГФС не имела права в этот период уже этого делать. Не знаю, каким образом он получил противоправно такой документ и подал его на комиссию", - отметил Демчина.

По его словам, дальнейшее обращение в суд по этому поводу активистов спровоцировало новую волну нарушений со стороны Сытника.

"В административном суде вопрос не касался Сытника как директора НАБУ. Это был вопрос его как физического лица, еще до того, как он был назначен. И в суд не приходит частный адвокат, которому платятся деньги, а в суд приходит начальник юридического департамента НАБУ. И все документы подает в суд на бланке НАБУ. То есть начинается давление на суд", - пояснил П. Демчина.

По его мнению, дальнейшие события также были связаны с этим судебным процессом, в частности, с этим он связывает обыски и возбуждение уголовного производства против председателя Окружного административного суда г. Киева Павла Вовка, а также других судей, которые слушали это дело против Сытника.

"В дальнейшем Национальным бюро по предотвращению коррупции составляется протокол о коррупции в отношении Сытника. За то, что он использует служебное положение и вместо того, чтобы прислать адвоката в судебном заседании и заплатить ему из своего кармана, использовал лицо, являющееся на государственной службе и своего подчиненного. То есть чистой воды административный протокол", - отметил П. Демчина.

По его словам, после этого начался следующий этап давления на голову НАПК: были возбуждены дела, документы на запросы НАПК из НАБУ принципиально не подавались.

Демчина привел также ряд других примеров, когда лично Артем Сытник выступал источником правонарушений.

"Вопрос (незаконно полученной в г. Бровары - ред.) квартиры. Он давно уже описывается. Прокуратура Киевской области, отдел Сытника расследует уголовные производства по ряду фирм, которые со своих счетов наполняют благотворительный фонд. Из этих денег покупается квартира, которую получает Сытник, дело закрывается. Есть состав преступления или нет? Мне кажется, что есть", - отметил П. Демчина.

Он также напомнил историю "агента Катерины", которую заподозрили в недостоверном декларировании имущества и проводились обыски Службой безопасности.

"Целый ряд автомобилей были у нее обнаружены, и потом комментарий господина Сытника, что агент Катерина не декларировала этот автомобиль, потому что она им не пользуется, это не ее, это мамин. Так вот, на один из тех автомобилей выдан специальный талон МВД, для транспорта, который в оперативных целях используют сотрудники правоохранительных органов. Мать "агента Катерины" не является сотрудником правоохранительных органов. И этот спецталон выписан по представлению лично Сытника. Он не мог не знать, что этот автомобиль используется Катериной. Опять обман", - сказал П. Демчина.

Напомним, накануне НАБУ объявило подозрение Демчине в незаконном обогащении, в частности, в оформлении ряда прав собственности на гражданскую жену. Демчина отвергает эти обвинения, поскольку юридически установлен факт отсутствия проживания с фигуранткой дела одной семьей.