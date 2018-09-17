Внезапно посреди осени Карпаты покрылись цветом червоной руты. Эффектное явление можно увидеть на склонах Говерлы, Чорногоры, Мармароши и Свидовца, входящих в состав Карпатского биосферного заповедника.

Об этом сообщают представители Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас эксперты отмечают, что в Карпатах наблюдается пик цветения червоной руты, поэтому туристы со всей страны приезжают туда, чтобы увидеть удивительное явление. Цветы покрыли склоны на самых высоких горных хребтах.

"Цветет рододендрон восточнокарпатский - червона рута. Можно увидеть не только розовые цветы, но и белые, которые выглядят, как альбиносы. Для горцев это особое растение, его любят и уважают", - рассказал директор ГП "Раховское ЛДГ" Владимир Приступа.

На официальном сайте ведомства появились эффектные фото цветения червоной руты, которые поражают красотой. Кроме этого, туристы тоже опубликовали несколько снимков, на которых видны волшебные цветы.

Ранее мы писали о том, что в Холодном Яру массово зацвели редкие подснежники.