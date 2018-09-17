Очередное повышение тарифов на железнодорожные перевозки, которое предлагает Министерство инфраструктуры Украины, приведет к еще большему упадку угольной отрасли. Такое мнение высказал председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

"Они (Укрзалізниця) уже поднимали тариф в ноябре 2017 года на 15%, в апреле 2018 года снова поднимали - на 15%, а сейчас снова хотят поднимать. Изменения тарифов надо проводить взвешенно. У нас просто катастрофа в отрасли. Шахтеры по 4 месяца зарплаты не получают. Уголь антрацитовый остался на оккупированной территории, нужно переходить на уголь газовой группы, как и когда это сделать? Для этого перехода котлы нужны, один котел стоит 500-600 миллионов, или нам опять завозить уголь из-за рубежа?", - говорит Виктор Турманов.

По его словам, предприятия угольной отрасли ожидают от Кабинета министров комплексного рассмотрения вопроса изменения жд-тарифов. "Мы категорически против такого повышения. У угольщиков на зарплаты денег нет. Я озвучил нашу позицию, и я знаю, что премьер был недавно с визитом на шахте, и там поднимали вопрос тарифов на перевозки УЗ, и Владимир Гройсман сказал, что этот вопрос будет Кабмин рассматривать комплексно", - отметил эксперт.

Напомним, Госрегуляторная служба Украины не поддержала проект приказа Мининфраструктуры от 13.07.2018, который предусматривает рост тарифов ПАО "Укрзалізниця" на перевозку порожних вагонов для 1 класса (уголь, руда, щебень) на 95%.

Ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил "Укрзаліницю" в коррупции, заявив, что на предприятии ежегодно исчезает больше 15 млрд грн.