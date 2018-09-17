"Мы категорически против повышения тарифов на жд - перевозки" - председатель профсоюза шахтеров [ Редактировать ]
Очередное повышение тарифов на железнодорожные перевозки, которое предлагает Министерство инфраструктуры Украины, приведет к еще большему упадку угольной отрасли. Такое мнение высказал председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.
"Они (Укрзалізниця) уже поднимали тариф в ноябре 2017 года на 15%, в апреле 2018 года снова поднимали - на 15%, а сейчас снова хотят поднимать. Изменения тарифов надо проводить взвешенно. У нас просто катастрофа в отрасли. Шахтеры по 4 месяца зарплаты не получают. Уголь антрацитовый остался на оккупированной территории, нужно переходить на уголь газовой группы, как и когда это сделать? Для этого перехода котлы нужны, один котел стоит 500-600 миллионов, или нам опять завозить уголь из-за рубежа?", - говорит Виктор Турманов.
По его словам, предприятия угольной отрасли ожидают от Кабинета министров комплексного рассмотрения вопроса изменения жд-тарифов. "Мы категорически против такого повышения. У угольщиков на зарплаты денег нет. Я озвучил нашу позицию, и я знаю, что премьер был недавно с визитом на шахте, и там поднимали вопрос тарифов на перевозки УЗ, и Владимир Гройсман сказал, что этот вопрос будет Кабмин рассматривать комплексно", - отметил эксперт.
Напомним, Госрегуляторная служба Украины не поддержала проект приказа Мининфраструктуры от 13.07.2018, который предусматривает рост тарифов ПАО "Укрзалізниця" на перевозку порожних вагонов для 1 класса (уголь, руда, щебень) на 95%.
Ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил "Укрзаліницю" в коррупции, заявив, что на предприятии ежегодно исчезает больше 15 млрд грн.
по теме
Министр Насалик спонсирует захваченные шахты из госбюджета - профсоюз
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик посетил шахту "1/3 Новогродовская" на Донетчине, чтобы проинспектировать подготовку к работе незаконно захваченных угольных пластов, но ему пришлось бежать от разгневанных шахтеров
Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід
НАБУ звинувачує міністра інфраструктури Володимира Омеляна у незаконному збагаченні - сам Омелян справу називає сфабрикованою
Суд над Омеляном: министра выпустили на поруки
Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства
Міністра інфраструктури Володимира Омеляна підозрюють у корупції
Чиновника звинуватили у незаконному збагаченні - що "забув", або не захотів задекларувати міністр?
В САП объявили сумму залога для Омеляна
САП не видит оснований для задержания и ареста Омеляна