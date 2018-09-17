Житель Британии предстал перед судом за покупку секс-игрушки. В частности, Натан Уоттс угодил под суд из-за ввоза продукции для педофилов, пишет Оnedio.

Молодой человек рассказал, что решил приобрести секс-куклу, чтобы не чувствовать себя настолько одиноким. На одном из китайских сайтов 29-летний парень нашел игрушку, которая ему очень понравилась. Уоттс не стал читать описание модели, и сразу ее купил.

За игрушку для взрослых британец заплатил почти 1000 фунтов (почти 37 тысяч гривен). В итоге оказалось, что высота куклы всего 130 сантиметров и она похожа на ребенка. Заказ Натан так и не получил. Посылку задержали на таможне, а его самого вызвали в полицию.

Фото:onedio.com

Там ему инкриминировали ввоз продукции для педофилов. Дело дошло до суда, где объяснением парня сперва не поверили. По словам прокурора, кукла слишком сильно напоминает маленькую девочку. В конечном счете, полиция не нашла доказательств причастности британца к педофилии и его отпустили.