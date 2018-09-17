Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией - Климкин [ Редактировать ]
Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после заседания Евроатлантического форума в Киеве в понедельник, 17 сентября, сообщает "РБК-Украина".
Он подчеркнул, что сейчас уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров. Глава МИД также добавил, что Украина сознательно не прекращала действие договора с Россией.
"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича", - сказал Климкин.
Глава МИД также добавил, что в будущем будет прекращен договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря Украины и России.
"Он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие - это другой вопрос", - заявил министр.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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