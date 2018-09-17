17 сентября, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала сталкеров – двух граждан Украины и гражданина Литвы, сообщает ГУНП в Киевской области.

«19-летнего жителя Кропивницкого полицейские обнаружили на объекте «Чернобыль-2». Еще двоих незаконных туристов, киевлянку и гражданина Литвы, работники отдела полиции зоны ЧАЭС нашли вблизи села Бенивка», - было в сообщении.

Правонарушителям составили административные протоколы, материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения. Любителям экстрима грозит наказание – штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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