Заявление Министерства обороны России о том, что самолет рейса МН-17 был сбит на Донбассе в 2014 году украинской ракетой является ложью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Это является абсолютной ложью, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов подрыва авторитета Украины, подрыва ситуации в целом в Украине. Им нужен повод для того, чтобы обострить ситуацию... И относительно "Бука", я хотел бы сказать только одно слово - это неправда, это ложь", - заявил он.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что подобные заявления являются очередным неудачным фейком Кремля.