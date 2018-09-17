В Израиле нашли древнейшую пивоварню [ Редактировать ]
В Израиле нашли древнейшую пивоварню. В пещере недалеко от города Хайфа, археологи обнаружили следы пива 13-тысячелетней давности, пишет BBC. Ранее предполагалось, что пивоварное дело появилось 5 тысяч лет назад, однако новое открытие может в корне перевернуть историю пива.
Выводы археологов также свидетельствуют о том, что пиво, возможно, не является побочным продуктом производства хлеба, как считалось ранее. Арехеологи предпологают, что пиво варилось для церемоний почитания умерших. Следы хмельного напитка были найдены в каменных выемках в полу пещеры.
Тогда их использовали для хранения различных видов растений, в том числе овса, бобовых или льна. Выяснилось, что древнее пиво по консистенции вовсе не похоже на современное - оно скорее похоже на кашу.
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