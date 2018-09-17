Во Львове из школы эвакуировали 437 учеников [ Редактировать ]
Утром 17 сентября из-за резкого запаха газа из школы №77 были эвакуированы 437 учеников, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"В 09.00 резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. Из помещения школы эвакуировали в расположенное рядом здание церкви 437 детей", - говорится в сообщении.
По информации управления образования Львовского горсовета, эвакуировали детей из школы №77, которая расположена на улице Ивана Выговского, 7-А.
"По заключению газовой службы, которая выехала на место происшествия, на территории гаражей, граничащих со школой, неизвестные, вероятно, слили конденсат из газового баллона. На месте работали спасатели для ликвидации последствий. Работниками аварийной службы газа обнаружено место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, расположенных рядом. Спасатели локализовали и обезвредили источник запаха. В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничто не угрожает", - сообщили в горсовете Львова.
Напомним, что первоклассники начали учиться по новым правилам.
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