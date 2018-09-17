Фракция "Оппозиционного блока" требует от Генерального прокурора привлечь к ответственности правительственных чиновников за невыполнение решения Конституционного Суда о восстановлении чернобыльских льгот. Об этом заявил сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко во время брифинга в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 17 сентября.

По его словам, Кабинет министров игнорирует решение Конституционного Суда Украины о восстановлении социальных гарантий пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые были отменены законом №76-III в конце 2014 года.

"На сегодня мы не видим усилий правительства по восстановлению чернобыльских выплат и выполнению решения Конституционного Суда. Именно поэтому мы направили обращение к Генеральному прокурору для того, чтобы он дал оценку таким действиям должностных лиц Кабинета министров. Правда, я не думаю, что сегодня их привлекут к ответственности. Но когда власть поменяется, нынешние чиновники, которые не выполняют решение КС, будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока".

Юрий Бойко напомнил, что в проекте Государственного бюджета на 2019 г., который в минувшую пятницу был анонсирован правительством, отсутствует статья во исполнение решения Конституционного Суда.

"Это означает, что правительство не собирается его выполнять. Наша фракция подала проект закона №9019, который предусматривает внесение изменений в бюджет, чтобы возместить людям то, что им положено по закону", - добавил оппозиционный политик.

Народный депутат отметил, на сегодня государство задолжало чернобыльцам 703 миллиона гривен.

Вместе с Юрием Бойко на брифинг в Верховную Раду пришли представители общественных организаций, которые объединили в своих рядах ликвидаторов, а также пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Они приехали в Киев, чтобы обратить внимание властей на недопустимость игнорирования решения Конституционного Суда.

Как отметил заместитель председателя Киевской городской организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Юрий Зубатов, власть не выполняет не только решение КС, но и многие правительственные постановления, предусматривающие льготные выплаты.

"Власть, в частности, не обеспечивает выполнение нормы закона о санаторно-курортном лечении. Ежегодно на оздоровление чернобыльцам выделяется 120 гривен. Как за такие деньги можно оздоровиться? Больницы и реабилитационные центры не обеспечены медикаментами. Сколько это можно терпеть? Ведь речь идет о людях, которые не жалели своего здоровья, когда спасали мир от катастрофы. Я хочу, чтобы и правительство, и президент обратили на это внимание", - отметил Юрий Зубатов.