В ночь с 17 на 18 сентября в Украину придут первые заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью и утром 18 сентября 2018 года по г. Северодонецку и местами по Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса", - говорится в сообщении.

Днем на востоке страны ожидается до 23 градусов тепла.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра на западе и севере Украины завтра ночью - 9-11 градусов тепла, днем - 22-24, на юге ночью - 11-13, днем ​​- 22-24 градусов тепла, в центральных областях ночью - 8-10, днем ​​- 22-24.

В Киеве ночью - 9-11, днем - 22-24 градуса тепла.

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