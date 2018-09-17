Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, по каким симптомам можно распознать глаукому и как ее лечить.

"Из-за позднего выявления и без надлежащего лечения эта болезнь неизбежно приводит к слепоте. Во всем мире глаукома является одной из ведущих причин потери зрения. Только в Европе 12 % всех случаев слепоты вызваны именно глаукомой. Так как потеря зрения происходит незаметно, постепенно, и во многих случаях безболезненно, пациенты обращаются за лечением слишком поздно", - написала политик на своей странице в Facebook.

Министр перечислила самые распространенные симптомы глаукомы и призвала немедленно обратиться к врачу. Так, чтобы выявить глаукому, врач должен проверить зрение, поле зрения, состояние зрительного нерва и измерить внутриглазное давление, пишет Супрун.

Лечить глаукому можно как каплями, уколами и таблетками, так и лазером, а также хирургическими методами. Депутат добавила, что если вовремя обратиться за медицинской помощью, то эту болезнь можно успешно вылечить.

До этого Ульяна Супрун предложила лечить украинцев музыкой.