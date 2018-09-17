Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал очередной дезинформацией выводы России о катастрофе МН17.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге с главой Минобороны Украины в Киеве, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Уильямсон отметил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке на самолет "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.

"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон, прокомментировав новые "доказательства" России.

Ранее выводы российской стороны полной ложью назвал министр обороны Украины.