Катастрофа МН-17: в Минобороны Британии резко высказались о выводах России [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал очередной дезинформацией выводы России о катастрофе МН17.
Об этом он заявил в понедельник на брифинге с главой Минобороны Украины в Киеве, сообщает "Інтерфакс-Україна".
Уильямсон отметил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке на самолет "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.
"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон, прокомментировав новые "доказательства" России.
Ранее выводы российской стороны полной ложью назвал министр обороны Украины.
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