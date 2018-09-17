С пятницы, 14 сентября, власти пытаются замять конфликт, возникший между местными жителями с. Подгорцы (Киевская область) и теми, кто зарабатывает на мусорной свалке (полигон твердвых бытовых отходов №5) и не желает ее закрывать. Все выходные дни люди под давлением титушек и продажных полицейских смогли выстоять.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

В понедельник, 17 сентября, власти прибегли к крайне негативному сценарию и начала открывать дела о правонарушения и бить активистов возле места пикетирования. Людям опасаются последствий, которые могут возникнуть, и они в шоке от того, к чему прибегли власти Киевской области и Киева.

Ни один чиновник не приехал и не предоставил гарантий, что 1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда. Ибо все пытаются лишь сделать вид вид, что решают вопрос, а на самом деле нет. Каждый из жителей настроен решительно и готов идти до конца. Активисты многих организаций Киева их поддерживают и обязательно окажут помощь.

Версии обращений, которые удалось заметить в Киеве и области, указаны ниже:

"1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда!"

"Чиновники и лица, принимающие решения! Соберитесь и решите вопрос со свалкой раз и навсегда! Вы уже достаточно заработали на этом полигоне!".