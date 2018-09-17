Популярный сериал "Хоядчие мертвецы" решили продлить еще на 10 лет. Об этом сообщило руководство американского телеканала AMC. Генеральный директор канала Джош Сапан заявил, что компанию не смущают нынешние рейтинги сериала, которые снизились наполовину после пика несколько лет тому назад.

"У нас есть план на следующие 10 лет. Это аккуратный план, выказывающий уважение многочисленной армии фанатов", - цитирует Forbes слова Сапана.

При этом он добавил, что в будущем возможны спин-оффы зомби-сериала.

Отметим, что "Ходячие мертвецы" – самый рейтинговый сериал на AMC. Он в три-пять раз опережает все другие программы на этом телеканале.

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