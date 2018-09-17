Рейдерство – это позорное явление, которое "крышуется" государственными учреждениями, и мы должны его остановить.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко на Согласительном совете в понедельник, 17 сентября.

"На прошлой неделе в Винницкой области у меня была встреча с представителями и руководством "Всеукраинского Аграрного Совета". И первое, о чем они сказали, когда я спросил, чем нужно помочь, - это остановить рейдерство. С начала года по стране зарегистрировано более 500 случаев захвата или попыток захвата земли и урожая. За несколько дней до нашей встречи руководство ВАС вернулось из Харьковской области, где произошла очередная попытка захватить элеваторы и фермерское хозяйство – она сопровождалось стрельбой, пострадали пять человек. И все это происходит "под крышей" Министерства юстиции, правоохранительных органов, как минимум, местных. Так было и в Харькове: когда захватывали хозяйства, местная полиция просто стояла и смотрела на все это. И только потом, когда приехал спецназ из Киева, удалось все это остановить. И таких примеров немало по стране. Рейдерство – позорное явление, которое "крышуется" государственными учреждениями", – заявил Юрий Бойко.

Парламентарий отметил, что зарегистрировал депутатский запрос с требованием предоставить соответствующую оценку этим ситуациям правоохранительными органами и привлечь к ответственности людей, которые позволяют себе такие поступки. "Какие последствия этой проблемы? А такие, что фермеры теперь говорят, что не могут планировать урожай и вообще сомневаются, нужно ли что-то выращивать, ведь в любой момент кто-то может приехать и все отобрать. Эту позорную систему нужно уничтожить, и мы будем требовать наказания виновных за этот беспредел", – подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока".