Масштабное ДТП в Черновцах: пьяный водитель разбил 8 машин [ Редактировать ]
Пьяный водитель устроил масштабное ДТП в Черновцах. Мужчина лично разбил восемь автомобилей, включая свой. Также он спровоцировал еще два столкновения, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
Нетрезвый водитель автомобиля Lada последовательно столкнулся с семью другими машинами и забором. После каждого столкновения водитель продолжал движение, а в конце уехал с места происшествия. В общей сложности в массовом ДТП участвовали 10 автомобилей и один забор.
"Водитель автомобиля марки Lada 2107 нарушил требования дорожного знака, не придерживался бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Jetta. Водитель продолжил движение и столкнулся с автомобилями марок Mercedes Benz и Nisan Teana. Потом он совершил наезд на забор, а дальше - на автомобиль марки Nissan Note. После - на автомобиль Subaru Forester, в результате чего тот столкнулся с припаркованным автомобилем Citroen. Затем водитель продолжил движение и наехал на автомобиль Lada 210995-20, после - на автомобиль Volkswagen Transporter, в результате чего он столкнулся с другим припаркованным Volkswagen Тransporter", - говорится в сообщении.
После этого водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре он был задержан правоохранителями.
На днях патрульные насмерть сбили пешехода.
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