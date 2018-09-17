Первым возможным "вторым домом" для человечества ученые называют экзопланету в созвездии Проксима Центавра. Именно на ней может поселится человеческая колония, сообщает Science Alert.

В созвездии Проксима Центавра что находится в звездной системе Альфа Центавра ученые в августе 2016 года обнаружили экзопланета Proxima B. Она является братом-близнецом Земли и расположена относительно близко к нашей планете.

Стоит отметить что расстояние Проксима Центавра от Земли составляет 4,243 световых лет. При современных технологиях преодолеть это расстояние можно за 18 000 лет.

Второй проблемой для будущих колонизаторов может составить активность местной звезды. Она крайне высока и на поверхности Proxima B критически высокие температуры.

Но ученые предполагают, что на планете большую часть полезных элементов "законсервирована" под поверхностью. Также на Proxima B предположительно достаточно высокая концентрация жидкой воды в почве.

Ранее мы сообщали, что климат на Земле вскоре изменится.