В Одессе на одном из пляжей в Лузановке произошло нашествие огромных медуз корнеротов, которые заполонили весь берег. Об этом сообщает местное "Культурометр".

Так, сообщается, что волны выкидывают на берег морские существа, где они умирают.

Из-за большого количества медуз на берегу отдыхающие не могут искупаться в море, поскольку прикосновение с щупальцами медуз вызывает зуд, раздражение, а иногда и ожоги.

Сейчас максимум можно зайти по пояс в воду, расталкивая стаи медуз, окунуться и сразу выйти.

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