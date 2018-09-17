Пляж в Одессе "захватили" медузы (фото) [ Редактировать ]
В Одессе на одном из пляжей в Лузановке произошло нашествие огромных медуз корнеротов, которые заполонили весь берег. Об этом сообщает местное "Культурометр".
Так, сообщается, что волны выкидывают на берег морские существа, где они умирают.
Из-за большого количества медуз на берегу отдыхающие не могут искупаться в море, поскольку прикосновение с щупальцами медуз вызывает зуд, раздражение, а иногда и ожоги.
Сейчас максимум можно зайти по пояс в воду, расталкивая стаи медуз, окунуться и сразу выйти.
Посмотрите также на другую природную катастрофу: ураган "Флоренс", который достиг побережья США.
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