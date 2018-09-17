Самые опасные операции красоты [ Редактировать ]
Пластические хирурги назвали наиболее опасные операции для здоровья. Специалисты рекомендуют серьезно задуматься, прежде ложиться под нож, сообщает Medikforum.
Бразильский лифтинг - с некоторых пор так стали называть увеличение размера ягодиц, однако слово "лифтинг" на самом деле означает подтяжка чего-либо. В ходе этой операции жир с одной части тела пациента выкачивается для того, чтобы посредством инъекций попасть в ягодицы и тем самым сделать их более крупными. Огромное количество пациентов в разных странах мира пострадали от этих инъекций, а некоторые даже умерли. Это связано с разного рода ошибками низкоквалифицированных врачей, которые вкалывали жир в кровеносные сосуды и вены, что приводило к жировой легочной эмболии.
Абдоминопластика или формирование контуров живота . Сейчас плоский живот является символом привлекательности, и многие люди стремятся обрести его с помощью пластической хирургии. Однако восстановление после абдоминопластики бывает опасным, так как в течение какого-то времени людям надо пребывать в согнутом положении и без движений. Это приводит к стагнации крови и формированию тромбов, которые могут попасть в легкие.
Объемная липосакция подразумевает выкачивание из организма слишком больших объемов лишнего жира. К ней прибегают люди, страдающие от ожирения. Однако эта процедура может спровоцировать передвижения жидкости по организму, что вызовет обезвоживание и гиповолемический шок - неотложное патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объема циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов.
Инъекции жидкого силикона в кожу лица завершает рейтинг. Результатом этих процедур могут быть перманентные изменения внешности пациента и потребность в проведении корректирующих операций по удалению жидкого силикона, который нередко вызывает отторжение в организме, образование шишек и даже инфекций.
Также стоит почитать, какой напиток убивает красоту.
по теме
Пластические операции: названы самые опасные места
Эксперты в области пластической хирургии назвали самые опасные для здоровья пластические операции
Сколько можно есть сахара в день
К ароматному кофе или травяному чаю хочется чего-то сладкого. Однако не стоит увлекаться потреблением этого продукта
Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры (фото)
Анна Седокова раскрыла секрет своего питания, благодаря которому имеет роскошную фигуру
Мужчина 26 лет жил с "железом" в животе
В Мьянме врачи достала из живота мужчины 15-сантиметровый хирургический инструмент
Аппендицит: 7 первых симптомов
Аппендикс - это небольшой отросток слепой кишки, который находится в нижней правой части живота