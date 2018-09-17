В українському війську - без втрат

Минулої доби на сході російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 30 разів. Окрім гранатометів і кулеметів, бойовики били з бронетехніки та мінометів.

Зокрема, великий калібр окупанти застосували в районі Новолуганського. Неодноразові ворожі провокації зафіксовані на західних околицях Донецька та поблизу низки населених пунктів на Маріупольській ділянці фронту.

В українському війську - без втрат. Наша розвідка повідомила про трьох знищених найманців.