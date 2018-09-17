Мирні квартали Мар'їнки опинилися під вогнем [ Редактировать ]
Жителі селищ, розташованих поблизу лінії розмежування, щодня під постійною загрозою. Може міна ворожа в город залетіти чи шалена куля дістане. Така ситуація у прифронтовій Мар'їнці. Армійці кажуть - попереду у них бойовики, що окопалися у передмістях Донецька, а позаду житлові квартали. Тему продовжить Геннадій Вівденко.
Вранці позиція, на якій чергує Артем, укотре під стрілецьким вогнем з боку окупантів.
"Та кожне перемир'я вони порушують, скільки я тут знаходжуся. Наприклад сьогодні десь годинку назад вони одиночними пострілами обстріляли одну з наших позицій. І так в принципі кожного дня", - говорить Артем.
Українські солдати тут у постійній бойовій готовності. До ворога - лише сто-двісті метрів.
"У них там окопы они там в здании ховаются. Так изредка проходят то в тепловизор то в бинокль, снайпер там".
Знову лунає ворожа автоматна черга.
"Окрім посмішки нічого в нас це не викликає, бо наше мовчання завдає їм шкоди. Бо в агонії вони не знають шо їм робити", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.
Однак ці кулі летять і у мирні квартали Мар'їнки. Там - до десяти тисяч мешканців.
"Категорично небезпечно вся вулиця вона прострілюється пулями, коли дитина йде до школи це може бути просто шальна пуля. Це дуже небезпечно", - говорить Валентин, боєць ЗСУ.
Місцеві школярі через обстріли окупантів, - у постійній небезпеці.
"Буває так, шо автобус приїхав за дітьми і токо бах-бах".
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