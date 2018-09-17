Розповсюджений Міністерством оборони Росії звіт про, начебто, причетність українських військових до збиття Малазійського Боїнга Mh17 - чергова дезінформація. Про це сьогодні заявив Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон у Києві, куди він прибув для зустрічі з українським колегою.

Британський міністр зазначив: російський слід у цьому злочині це факт, уже давно доведений у ході міжнародного розслідування. Таку ж позиції дотримуються і в Міноборони України.

"Це новий приклад того, як виглядає російська дезінформація. У Кремлі вважають, що можуть говорити все, що їм заманеться, і не нести за це жодної відповідальності. Однак, є висновки незалежного розслідування. І світ уже давно знає - хто насправді винен у скоєнні цього злочину. Ми стоїмо пліч-о-пліч з українським урядом", - говорить Гевін Вільямсон, міністр оборони великої Британії.

"Це черговий фейк Російської Федерації, який свідчить про те, що Росія точно не відмовилася від своїх планів по підриву авторитету України. По відриву ситуації в цілому. І в Україні Їм необхідний привід, для того, щоб загострити ситуацію", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.