У Дніпрі встановлюють причину масового отруєння дітей [ Редактировать ]
У Дніпрі кількість хворих дітей зросла до 38. Лікарі усім поставили один діагноз - гостра кишкова інфекція. Але що її викликало досі не відомо.
Нагадаємо, минулого тижня протягом доби до лікарні потрапили 18 учнів 62 школи. Там досі працює комісія. Минулого четверга призупинили роботу їдальні, а також навчання до 21 числа. За фактом масового захворювання дітей поліція відкрила кримінальне провадження - за статтею порушення санітарних правил та норм. За попередніми результатами перевірок у школі, Держспоживслужба не виключає, що спричинити масове захворювання може і якість води.
"Для того, щоб з'ясувати що то за бактерія, що за вірус потрібно не менше 5-6 днів. І ми сподіваємося що завтра ми можемо отримати попередні лабораторні аналізи, для того щоб розуміти, що робити", - говорить Олександр Шикуленко, заступник міського голови Дніпра.
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