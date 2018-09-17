Проект наступного бюджету України побудовано з урахуванням курсу 29 гривень, 40 копійок за долар на кінець 2019 року. Про це йдеться у тексті проекту закону, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Мінімальна зарплата, передбачена в кошторисі, складає 4 тисячі 173 гривні. Тобто, 25 гривень 13 копійок за робочу годину.

Як заявив спікер Андрій Парубій, державний бюджет на 2019 рік нардепи розглянуть цієї п'ятниці 21 вересня.

Мінімальна зарплата, яка закладена у бюджеті 2019 року, не подолає бідність і не припинить трудову міграцію українців за кордон. Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він вимагає перерахування пенсій - в першу чергу чорнобильцям і колгоспникам. І збільшення зарплат для українців.

"В 2010 році мінімальна зарплата у Польщі була 300 євро, в Україні 100 євро. Сьогодні через 9 років мінімальна зарплата в Польщі 520 євро, в Україні - 120 євро. За нашими підрахунками мінімальна зарплата повинна бути мінімум 5500 гривень на місяць. Ми під час розгляду бюджету будемо добиватися, щоб мінімальна зарплата була суттєво збільшена", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, фракція "Радикальна партія Олега Ляшко".