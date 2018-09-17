Маккартні вдалося досягти такого результату уперше з 1982 року

Новий альбом легендарного бітла Пола Маккартні очолив офіційний хіт-парад США - уперше за 36 років. Лише за тиждень після виходу продали 153 тисячі примірників альбому під назвою Egypt Station.

Маккартні вдалося досягти такого результату уперше з 1982 року. Тоді чарт Billboard очолив альбом Tug of War. Це восьме подібне досягнення виконавця за усю кар'єру.

А у Великій Британії новий альбом Маккартні посів третє місце музичного чарту.