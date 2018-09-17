Альбом Пола Маккартні очолив хіт-парад США [ Редактировать ]
Новий альбом легендарного бітла Пола Маккартні очолив офіційний хіт-парад США - уперше за 36 років. Лише за тиждень після виходу продали 153 тисячі примірників альбому під назвою Egypt Station.
Маккартні вдалося досягти такого результату уперше з 1982 року. Тоді чарт Billboard очолив альбом Tug of War. Це восьме подібне досягнення виконавця за усю кар'єру.
А у Великій Британії новий альбом Маккартні посів третє місце музичного чарту.
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