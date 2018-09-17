Ураган Флоренс вбив 17 людей у США [ Редактировать ]
17 людей загинули на східному узбережжі США - внаслідок урагану Флоренс. Більше півмільйона домівок та офісів у Південній та Північній Кароліні знеструмлені. Місто Вілмінгтон - залишилося повністю відрізаним від штату.
За повідомленнями тамтешніх ЗМІ, усі дороги на в'їзд та виїзд із нього - затоплені, і тепер місто фактично стало островом.
Швидкість вітру сягає 48 кілометрів за годину. Стихія наближається до гірських районів. Метеорологи попереджають про можливі зсуви ґрунту.
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