Тим часом у Солсбері нове отруєння. Двом росіянам стало зле в італійському ресторані. Це повідомлення блискавично облетіло британські ЗМІ та соцмережі. На місце події прибула поліція у костюмах хімзахисту. Що з'ясували розкаже Ірина Іванова.

Недільний обід в італійському ресторані у Солсбері перетворюється на ризиковану справу. Напередодні двоє відвідувачів закладу під назвою Prezzo опинилися на лікарняних ліжках. Prezzo розташований лише за триста метрів від ресторану "Зізі", де у неділю го березня обідав колишній подвійний агент Сергій Скрипаль зі своєю дочкою.

За непідтвердженими даними, двоє вчорашніх відвідувачів чоловік і жінка - теж були російськомовними. На місце прибула карета швидкої, і, запідозривши отруєння хімічною речовиною, медики викликали правоохоронців. Поліцейські в масках і костюмах хімзахисту обстежили приміщення. Ресторан зачинили, а район, де він розташований, оточили. Інших відвідувачів перевели у порожнє приміщення, де вони прочекали шість годин. Інцидент посіяв паніку в місті.

Постраждалих обстежили у лікарні і лише після прозвучала офіційна заява поліції - це був не "Новачок", яким отруїлися екс-агент Гру і його дочка, а потім - ще двоє людей в Емсбері.

Тим часом у британській пресі спливають нові подробиці про розслідування інциденту в Солсбері. Урядові джерела розповіли газеті "Сандей Міррор", що поліція шукає ще двох підозрюваних у причетності до отруєння Скрипаля. Один із них куратор, він працював у посольстві. Інший - лікар, який повинен був простежити за тим, щоб операція не провалилася, і виконавці самі не отруїлися. Петров і Боширов могли зустрітися з ними після заселення у лондонський готель.

Є цікаві деталі і про перебування головних підозрюваних у британській столиці. Схоже, обидва добряче наслідили перед безпосередньою поїздкою у Солсбері для виконання спецзавдання.

Ще одне видання, Sun, публікує розповідь постояльця того самого бюджетного готелю на сході Лондона, де за 75 фунтів зняли двомісний номер Петров і Боширов.

За словами очевидця, кілери влаштували у номері вечірку: курили марихуану і розважалися з повією. Історія здається малоймовірною.

Як, зрештою, і версія про суто туристичну мету візиту росіян у Солсбері.