Тайфун "Мангкхут" спустошив Філіппіни (відео) [ Редактировать ]
Потужний тайфун "Мангкхут" спустошив Філіппіни, а тепер збиткує у Китаї. Напередодні циклон пронісся неподалік центру Гонконга. Загинули щойнайменше троє людей. На вулицях хаос. Як жителі двох країн оговтуються від стихії та чого очікувати далі у нашому наступному сюжеті.
Повиламувані дерева, розтрощені фасади та затоплені вулиці. У Гонконзі оговтуються від супертайфуну "Мангкхут". Напередодні стихія вдарила по південно-східному узбережжю Китаю. Пориви вітру сягали 110 кілометрів за годину. У деяких районах рівень води піднявся до 3 з половиною метрів.
"Вчорашній шторм був дуже потужним. Навіть людину з моєю вагою - міг знести вітер. Я просто перелякалася. Багато дерев попадали, вікна розбиті. Все було дуже серйозно", - говорить Фунг, мешканка Гонконга.
Зараз Гонконг паралізований. Через тайфун у мегаполісі зачинені школи, офіси та торговельні центри. Рух громадського транспорту зупинили, скасовано сотні авіарейсів. Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби, щоб уникнути нещасних випадків. Троє місцевих уже загинули від падіння дерев, іще один - через обвал будинку. Вітер рухається провінцією Гуадун. Там оголосили найвищий рівень небезпеки та евакуювали більше двох мільйонів людей.
"Я приїхала до Гонконга погуляти, але не очікував, що втраплю у тайфун. Усі мої плани скасовано. Я не можу вийти на вулицю через цей супершторм, метро зачинене, автобуси зупинені", - говорить Гуо, туристка із Тайваню.
Та найбільше від Мангкхута постраждали жителі Філіппін. На півночі країни через сильні дощі сталося понад півсотні зсувів ґрунту. У провінції Ітогон, під один із них потрапив гуртожиток, де мешкали золотошукачі. 55 людей залишилися під завалами. Лише трьох вдалося дістати живими.
"Я думала, моя дитина не виживе. Вона була вся у крові і непритомна. Але, дякувати Богу, - всі ми живі і не надто травмовані", - говорить Норма Мадамба, місцева жителька.
"Я сподіваюся, що люди під завалами живі, і хтось їх знайде. Але навіть якщо вони загинули, ми мусимо їх витягти і змиритися із цим", - говорить Анна Бадангайон, місцева жителька.
На півночі Філіппін стихія зруйнувала цілі міста та села. На шляху урагану опинилися понад чотири мільйони людей. Більше ста тисяч втратили житло. Щонайменше 69 загинули. І кількість жертв продовжує зростати. За прогнозами метеорологів, Мангхут, якому раніше присвоїли найвищу - п'яту - категорію потужності, далі втрачатиме силу і до завтра стане тропічним циклоном. Та його уже назвали найсильнішим у регіоні за останні п'ять років.
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