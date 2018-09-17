Тайфун "Мангхут": количество жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 65 человек. Еще 43 жителя считаются пропавшими без вести. По данным филиппинской национальной полиции, 54 погибших проживали в Кордильерском административном регионе на острове Лусон, пишет "Синьхуа".
Остальные погибли в Северной части Филиппин - семь человек в Долине Кагаян, еще двое - в центральной части Лусона, один - в регионе Илокс, еще один - в Столичном регионе. Кроме того, в результате стихии пострадали 64 человека.
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