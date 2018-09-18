Курс валют в Украине на 18 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 18 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны к евро на 8 копеек - до 32,83 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 18 сентября установлен на таком уровне:
- 3 282,6735 гривны за 100 евро.
Напомним, что премьер-министр Украины прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.
по теме
Когда украинцы смогут покупать валюту онлайн: заявление НБУ
Национальный банк Украины готовит ряд изменений, направленных на либерализацию валютного рынка
Курс валют в Украине на 10 сентября: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 10 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны
Курс доллара: в Кабмине сделали прогноз на 2019 год
В Кабмине озвучили курс гривны на 2019 год
В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро (фото)
Банкноты из серии Европа оснащены дополнительными уровнями защиты от подделок
Курс доллара обвалился на межбанке
14 сентября, торги по доллару США на межбанке закончились падением курса американской валюты