Национальный банк Украины на 18 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны к евро на 8 копеек - до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 сентября установлен на таком уровне:

3 282,6735 гривны за 100 евро.

Напомним, что премьер-министр Украины прогнозирует, что в 2019 году уровень инфляции составит не более 10%.