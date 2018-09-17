Петр Порошенко поручил подготовить документы для рассторжения договора о дружбе с Россией [ Редактировать ]
Ожидают в Раде и законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией. Сегодня Президент своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. И теперь слово за парламентом. Петр Порошенко поручил МИДу подготовить пакет документов, необходимый для начала процесса разрыва.
Напомню, Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе с Россией двадцать лет назад. В 2008 он был автоматически продлен еще на 10 лет. Чтобы прекратить действие документа, Киев должен официально предупредить Москву до октября.
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