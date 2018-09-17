Послание президента, изменения в Конституцию, обновление Центризбиркома и проект госбюджета. Все это - планы нардепов. Правда, пока с точной датой определились только для ежегодного выступления президента Украины. Остальные вопросы пока в подвешенном состоянии. Подробнее - Ксения Барвиненко.

Изменения к Конституции Украины и обновленный состав ЦИК - уже традиционно на повестке дня парламента.

"Два ключових блоки, перший з них це зміни до конституції, у Верховній Раді є ряд законопроектів перший це закріплення курсу на ЄС та НАТО в конституції України, законопроект який був ініційований президентом України. Знову ж таки зміни до конституції по питаннях скасування недоторканності, питання оновлення ЦВК", - говорит Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

В коалиции надеются, что вопрос с Центризбиркомом разрешат уже на этой неделе. Ведь дальше тянуть некуда.

"Народний фронт" виступає за якнайшвидшу зміну ЦВК, нинішній склад не може проводити вибори президента і парламента, адже хто б не виграв в законний спосіб ці вибори, вони не будуть визнані ні преиздентом ні депутатами, з таким складом ЦВК, звертаюсь до колег, треба завершити нарешті цей процес", - говорит Максим Бурбак, глава фракции "Народный фронт".

Такая же ситуация и с изменениями в Конституцию. Уже в четверг этот вопрос планируют обсудить под куполом. Вместе с выступлением в парламенте президента Украины.

"Конституційна більшість, більш ніж 300 нардепів підтримають пропозиції Петра Порошенка по закріпленні в конституції нашого спрямування на євроатлантичну та європейську інтеграцію і на останок відносно бюджету на 2019 рік, цей бюджет зараз в парламенті, його отримали фахівці нашої фракції, ми сьогодні попередньо на фракції його будемо обговорювати", - говорит Артур Герасимов, глава фракции "Блок Петра Порошенко".

Начать рассмотрение проекта бюджета нардепы планируют в пятницу. Впрочем, есть много замечаний к документу. В основном, по минимальной зарплате.

"Чотири мільйони українців живуть на мінімальну зарплату, в них немає інших доходів. В 2010 році мінімальна зарплата у Польщі була 300 євро, в Україні 100 євро. Сьогодні через 9 років мінімальна зарплата в Польщі 520 євро, в Україні - 120 євро. От вам і порівняння, от вам і відповідь, чому наші їдуть до Польщі. За нашими підрахунками мінімальна зарплата повинна бути мінімум 5500 гривень на місяць. Ми під час розгляду бюджету будемо добиватися, щоб мінімальна зарплата була суттєво збільшена", - говорит Олег Ляшко, глава фракции "Радикальная партия".

Недовольны проектом бюджета и в комитете по вопросам соцполитики. И снова все замечания к минималке.

"Це геноцид над простими людьми, долапр буде 30, це означає що ціни піднімуться на 25 - 35% зарплата і пенсія там передачене, її падіння на рінві 2 3 відсотки, в результаті ми отримаємо з вами що купівельна спроможність зарплат, а простими словами здатність купити собі хлібину, заплатити за тарифи, упаде приблизно на третину, я вважаю що такий бюджет є неприйнятним", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

"Опозиционный блок" требует закрепить в новом госбюджете выплаты чернобыльцам, которые в нынешнем - игнорируют.

"В проекті бюджета, який запропонований урядом, немає статті по виплатах по рішення конституційного суду, це означає що уряд не збирається виконувати це рішення, наша фракція подала проект закону по змінам до бюджету, щоб надати можливість із бюджета відшодувати людям по закону", - говорит Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Отстаивать собственные деньги - на согласительный совет вместе с лидером "Оппозиционого блока" пришли и сами чернобыльцы. Требуют возобновить выплаты и вернуть льготы.

Юрий зубатов, заместитель председателя киевской городской организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины"

"Не выполняется решение конституционного суда - раз, не выполняется указ кабинета министров 4442, 2110, эти статьи определяют нам чернобыльцам льготы, не выполняется решение по санаторно-курортному лечению, что это такое, когда 120 гривен дается на оздоровление чернобыльцу, как можно оздоровиться? Не обеспечивают медикаментами наши больницы

"Хотілось би попросить наших народних депутатів, щоб вони згадали за чорнобильців і завершили епопею із чорнобильським законом і щоб ніколи не повторювали двітисячі чотирнадцятого року, де у державному бюджеті прописали відміну наших компенсацій", - говорит Иван Яценко, ликвидатор ЧАЭС.

Тем, кто игнорирует решения Конституционного суда - грозят тюремные строки. Лидер "Оппозицонного блока" заявил, уже обратились в ГПУ из-за бездействия чиновников.

"Ми вже направили звернення в правоохоронні органи, генеральному прокурору, щоб була надана оцінка діям посадовцям кабміну, по невиконанню рішень КСУ, це вже кримінальна відповідальність. Правда, я не думаю, що сьогодні їх притягнуть до відповідальності. Але коли влада поміняється, нинішні чиновники, які не виконують рішення КС, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - говорит Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Впрочем, окончательную повестку дня на неделю - со всеми предложениями нардепов - должны утвердить завтра перед началом пленарного заседания.