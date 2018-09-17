Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел прокомментировал вопрос о предоставлении Украине Томоса [ Редактировать ]
Сегодня в открытых источниках появилась информация, что уже в первой декаде октября - на заседании Синода - может решиться вопрос о предоставлении Украине - Томоса. И сегодня же, впервые, свое отношение к этому высказал один из иерархов украинской Православной церкви, настоятель Киево-Печерской Лавры, владыка Павел.
"Патриарх Варфоломей со своим синодом и своей церковью поступил очень несправедливо. Нарушая устав людей, церкви, экономику церкви он сам принес в Украину очень много расприй непонятных. И сегодня, если это не дай Бог случится, будут нападать на Лавру. Начнутся разделения. Так нельзя. Наоборот, нужно всячески объединяться. И мы стараемся. Наша церковь поступила очень мудро, дав понять что не нужно вмешиваться в дела другой церкви. Варфоломей Патриарх - он равен. По этому он не может давать ЦУ каждой церкви в отдельности. И делать то, что не предписано соборными правилами и уставом поместной церкви. Благодать одинаковая", - поясняет Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.
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