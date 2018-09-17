Авария под Львовом: перевозчик отказывается помогать пострадавшим [ Редактировать ]
Масштабная авария неподалеку от украинско-польской границы. После столкновения с легковушкой - перевернулся рейсовый автобус. Один человек погиб, больше двадцати - сейчас в больницах. Детали расскажет Галина Якушко
Авария произошла этой ночью. Рейсовый автобус из Черновцов ехал в польский город Гдыня.
На трассе рядом с селом Лужки ему навстречу вылетел легковой автомобиль. В результате столкновения водитель машины - погиб на месте. Автобус с пятьюдесятью тремя пассажирами в салоне - перевернулся.
"Удар был сильным, потому что автобус перевернулся на бок, скорость была встречная. Мы ехали где-то километров 60-70, не более, автобус", - говорит Виталий Клесов, пострадавший.
21 человек травмирован. Часть пострадавших до сих пор в больницах Львова, Жовквы и Равы-Русской.
"В тих пацієнтів є переломи кісток верхніх кінцівок, і в частини є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, їм надається меддопомога", - говорит Василий Тонконоженко, врач-травматолог больницы скорой помощи.
Несколько пострадавших ехали на этом автобусе на работу. Анна из оккупированного Донецка. В Польше планировала устроиться в магазин. В результате ДТП получила ушибы головы и ключицы. Работодатель уже отказал ей в трудоустройстве, намерен искать другого человека.
"И куда я. Даже если она заживет, я не смогу ни один ящик поднять, это уже, скорее всего, все. Я ударилась сильно, не знаю, сколько прошло времени", - рассказывает Анна Кеза, пострадавшая.
Анна в больнице без вещей, ее сумка осталась в автобусе. Привезти ее некому. Перевозчик помогать отказался, с журналистами общаться тоже не желает. С какой скоростью ехал водитель легковушки, был ли он трезв, и почему выехал на встречную полосу пока неизвестно. В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство и начали экспертизы.
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