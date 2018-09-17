Отравление в Днепре: эксперты назвали возможную причину [ Редактировать ]
До 38 увеличилось количество заболевших детей в Днепре. У всех один диагноз - острая кишечная инфекция. Но что ее вызвало представители специальной комиссии выяснить не могут.
Напомню, на прошлой неделе 18 детей оказались в больнице в течение суток. Все ученики одной школы. В четверг в учебном заведении закрыли столовую и приостановили занятия. По предварительным результатам проверок, Госпродпотребслужба подозревает, что причиной отравления могла стать питьевая вода. Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил".
"Питна вода з кранів у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, по кольору. Ми стали розбиратися, зясовувати. Ми мал місце що на 4 поверсі води у санітраних вузлах не було. Мали місце порушення на харчоблоці. Це коли іде пеерхрестя готової і сирої продукції. В процессі пригттування страв", - говорит Неля Полюхович, начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
"Для того щоб зясувати зщо то за бактерія, що за вірус потрібно не меньше 5-6 днів. І ми сполдіваемося що завтра ми можемо отримат попередні лабораторні аналізи, дял того щоб розуміти, що робити", - говорит Александр Шикуленко, заместитель городского головы Днепра.
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