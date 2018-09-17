Студенты со всей Украины и передовые технологии обучения. В Одессе в Национальном университете "Юридическая академия"сегодня отметили День знаний. Чем может похвастать вуз, какими достижениями - об этом далее в материале.

На стадионе нацуниверситета "Одесская юридическая академия"- первокурсников торжественно посвящают в студенты. В этом году их свыше четырех тысяч на четверть больше, чем в прошлом. Здесь вчерашние школьники со всей Украины, рассказывает Ева, которая приехала из Житомира.

"Несмотря на то, что рядом с моим городом находится Киев, и что там тоже очень много юридических университетов, я все-таки выбрала Одессу я сразу же решила, что буду поступать сюда", - говорит Ева Гринишина, студентка первого курса Национального университета "Одесская юридическая академия".

Секрет успеха Одесской академии, объясняют студенты - в том, что здесь хорошие преподаватели, высокий уровень образования, и постоянно внедряют новые технологии обучения. Поэтому нескучно.

"Я думаю, что и в будущем, и сейчас я получу море удовольствия, и все будет замечательно как в профессии, так и в жизни Я уже влюблена в этот университет и в людей, которые здесь находятся", - говорит Лидия Ровенко, студентка первого курса Национального университета "Одесская юридическая академия".

Одна из особенностей вуза в том, что все предметы частично преподают на иностранных языках: английском, немецком, испанском и французском. Все это, чтобы в будущем выпускники могли уверенно конкурировать на рынке труда.

"Я считаю, что настоящий юрист, а особенно юрист-международник - он должен пользоваться первоисточниками, знать хорошо международное право Сегодня просто получить диплом, ну, просто не хотят. Сегодня нужно получить хорошие знания, и тогда выпускники будут востребованы. Я с гордостью могу сказать, что практически все выпускники нашего университета - они все трудоустроены", - говорит Сергей Кивалов, президент Национального университета "Одесская юридическая академия".

После торжественной церемонии будущие юристы, прокуроры, следователи, политологии и журналисты отправляются на первые занятия. За первокурсниками с интересом наблюдают старшие студенты. Еще несколько лет назад они также стояли здесь и очень волновались.

"В первую очередь, первокурсникам нашим я хочу пожелать рвения к новым возможностям и, конечно же, желание учиться, стремиться к лучшему, а наш университет такое, конечно же, дает", - говорит Юлия Билявская, студентка четвертого курса Национального университета "Одесская юридическая академия".

Молодых профессионалов ждут и в Верховном Суде Украины. Студентов Одесской юракадемии с радостью примут и на практику, и на стажировку - сказала председатель Верховного Суда Валентина Данишевская. Вместе с главой Конституционного суда Станиславом Шевчуком на выходных она приезжала в вуз - пообщаться с преподавателями и студентами.