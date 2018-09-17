Ураган "Флоренс" унес жизни 17 человек [ Редактировать ]
Жертвами урагана Флоренс стали уже 17 человек. Шторм, который бушует на восточном побережье США, назвали сильнейшим за последнее десятилетие. Более полумиллиона домов и офисов в Южной и Северной Каролине - обесточены.
Городок Уилмингтон оказался полностью отрезан от штата. Он буквально превратился в остров, после того как все дороги к нему затопило. Сейчас стихия приближается к горным районам. Метеорологи предупреждают о возможных оползнях.
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