Жертвами урагана Флоренс стали уже 17 человек. Шторм, который бушует на восточном побережье США, назвали сильнейшим за последнее десятилетие. Более полумиллиона домов и офисов в Южной и Северной Каролине - обесточены.

Городок Уилмингтон оказался полностью отрезан от штата. Он буквально превратился в остров, после того как все дороги к нему затопило. Сейчас стихия приближается к горным районам. Метеорологи предупреждают о возможных оползнях.