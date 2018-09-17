В Днепре прохожие нашли отрубленную голову [ Редактировать ]
В Днепре на улице Аптекарская балка прохожие случайно обнаружили отрубленную голову. Человеческие останки случайно нашли жители балки, проходившие мимо, пишет "Информатор".
Люди увидели голову вечером и сразу же позвонили в полицию. На место происшествия направили несколько машин патрульной полиции и следственно-оперативную группу. Найденная голова принадлежала мужчине средних лет, сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепровской области. Его личность на данный момент не установлена.
На месте ожидаются судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной будут выяснять правоохранители.
На днях, в Кривом Роге поезд отрезал голову мужчине.
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