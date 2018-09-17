В Днепре на улице Аптекарская балка прохожие случайно обнаружили отрубленную голову. Человеческие останки случайно нашли жители балки, проходившие мимо, пишет "Информатор".

Люди увидели голову вечером и сразу же позвонили в полицию. На место происшествия направили несколько машин патрульной полиции и следственно-оперативную группу. Найденная голова принадлежала мужчине средних лет, сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепровской области. Его личность на данный момент не установлена.

На месте ожидаются судебно-медицинские эксперты. Что именно произошло с мужчиной будут выяснять правоохранители.

На днях, в Кривом Роге поезд отрезал голову мужчине.