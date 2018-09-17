Самый криминальный район Киева (антирейтинг) [ Редактировать ]
Национальная полиция Киева составила антирейтинг самых криминальных районов столицы за первое полугодие. Самое большое количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256, передает "Сегодня".
Самыми безопасными являются Печерский и Подольский районы: 1474 и 1552 правонарушений.
В целом по районам ситуация такова: Святошинский - 2909 инцидентов, Дарницкий - 2990, Днепровский - 3196, Деснянский - 3212, Оболонский - 3244, Голосеевский - 3901.
На днях в Киеве мужчина напал на подростка и пытался ее задушить.
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