Национальная полиция Киева составила антирейтинг самых криминальных районов столицы за первое полугодие. Самое большое количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256, передает "Сегодня".

Самыми безопасными являются Печерский и Подольский районы: 1474 и 1552 правонарушений.

В целом по районам ситуация такова: Святошинский - 2909 инцидентов, Дарницкий - 2990, Днепровский - 3196, Деснянский - 3212, Оболонский - 3244, Голосеевский - 3901.

На днях в Киеве мужчина напал на подростка и пытался ее задушить.