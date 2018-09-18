Украинцы принимают смертельно опасный препарат - ученые [ Редактировать ]
Прием аспирина, который считается профилактическим препаратом после инсультов и инфарктов и очень популярен среди украинцев, может оказать негативный эффект на организм человека.
К такому выводу пришли медики, проведя эксперимент, говорится в "Медицинском журнале Новой Англии", передает ВВС.
Нежелательным назвали применение препарата здоровыми людьми.
"Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных", - говорится в сообщении.
Медики призвали не принимать ежедневно аспирин без предварительной консультации с врачом.
Также у медики придерживаются мнения, что аспирин удваивает риск возникновения рака.
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