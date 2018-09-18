Прием аспирина, который считается профилактическим препаратом после инсультов и инфарктов и очень популярен среди украинцев, может оказать негативный эффект на организм человека.

К такому выводу пришли медики, проведя эксперимент, говорится в "Медицинском журнале Новой Англии", передает ВВС.

Нежелательным назвали применение препарата здоровыми людьми.

"Исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных", - говорится в сообщении.

Медики призвали не принимать ежедневно аспирин без предварительной консультации с врачом.

Также у медики придерживаются мнения, что аспирин удваивает риск возникновения рака.