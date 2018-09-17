В Украине "исчезнут" две области: что приготовила Рада [ Редактировать ]
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос переименования двух областей - Кировоградской и Днепропетровской.
Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета.
По его словам, в Украине до сих пор не завершена декоммунизация и это надо сделать, внеся некоторые изменения в Конституцию.
"Осталось две области, которые имеют еще старые названия и уже прошли все формальные процедуры для их изменения. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской областях. Я считаю, что наш парламент, который начал декоммунизацию, должен ее завершить", - сказал Парубий.
Спикер отметил, что измененные названия следует закрепить в Конституции, поскольку в ней перечислены области.
"Думаю, что в четверг (20 сентября - ред.) можем начать этот процесс", - сказал председатель Верховной Рады.
Тем временем в Киеве хотят переименовать одну из станций метро.
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