Убийство журналиста в Словакии: у следствия появился свидетель [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Власти Словакии определили возможного свидетеля по делу убийства словацкого журналиста Яна Куцяка. Об этом сообщает Reuters.
На пресс-конференции прокурор, осуществляющий надзор по делу, заявил, что этот человек "мог присутствовать на месте преступления или неподалеку от места преступления в то время, когда было совершено убийство, и может владеть информацией".
Прокурор, который отказался назвать свое имя, сказал, что власти также сократили количество возможных мотивов убийства до двух. Он также отказался отвечать на вопрос о том, является ли данный человек подозреваемым или свидетелем.
Как сообщает издание, предполагаемый свидетель - мужчина с бородой и темными волосами в возрасте около 30 лет.
Дело продвинулось после того, как более 300 словацких журналистов и издателей прошлого месяца раскритиковали полицию за отсутствие прогресса в расследовании убийства Куцяка и коррупции, о которой писал убитый.
Тем временем 15 сентября журналиста из Украины задержали в Казахстане.
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