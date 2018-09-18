Президент Украины Петр Порошенко пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с января 2019 года почти в три раза, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, по результатам заседания СНБО, были сделаны необходимые поручения Кабинету министров.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодня уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И, по моему настоянию, в Вооруженных Силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год на оборонную сферу заложено 209,5 млрд гривен.