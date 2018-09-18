У Нью-Йорку горів торговельний центр. Постраждала 21 людина - здебільшого - вогнеборці, які приїхали на виклик.

Правоохоронці кажуть - підозрюваного в пожежі затримали. Як з'ясували, він підпалив паркування торговельного центру бо мав конфлікт із власником автівок, що стояли там. Тож спочатку зайнялося паркування, а вже звідти полум'я поширилося на саму будівлю. Згоріло кілька автомобілів.

У поліції кажуть: потерпілих могло бути більше, якби все сталося не рано-вранці, а посеред дня, коли в центрі - повно людей. Тепер він не працюватиме кілька днів.