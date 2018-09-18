Сирія випадково збила російський військовий літак [ Редактировать ]
Сирія випадково збила російський військовий літак. Про це повідомляє CNN, з посиланням на американського чиновника.
США дізналися про інцидент, почувши переговори сирійських військових, які почали пошукову операцію. Російський ІЛ-20 зник учора пізно ввечері над Середземним морем - тоді ізраїльська авіація завдала ударів по сирійських об'єктах у провінції Латакія.
Сирійські ПВО збили росіян, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет. На борту російського літака перебували 14 військових. Їхня доля невідома.
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